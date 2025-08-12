Președintele Cosmin Popescu a transmis mulțumiri pentru cei care salvează vieți! Sprijin necondiționat pentru Salvamont

Respect pentru cei care salvează vieți – Gorjul susține Salvamont România, este mesajul președintelui CJ Gorj, Cosmin Popescu. „Anul acesta, Salvamont Gorj marchează 40 de ani de activitate neîntreruptă – patru decenii în care salvatorii montani ai județului nostru au demonstrat, zi de zi, ce înseamnă profesionalismul, curajul și devotamentul față de oameni și comunitate. De la primele echipe organizate în anii ’80 până la structura modernă de astăzi, Salvamont Gorj a răspuns prompt la mii de apeluri, salvând vieți și oferind siguranță turiștilor și iubitorilor de munte. Acest moment aniversar vine însă într-un context în care întregul sistem Salvamont din România are nevoie de sprijin real, coerent și predictibil – atât la nivel financiar, cât și instituțional”, este mesajul liderului județean. „Pozițiile recente exprimate de viceprim-ministrul, Tánczos Barna, de fostul ministru al Dezvoltării, Adrian Ioan Veștea, peședintele Consiliului Județean Brașov și de președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, transmit un semnal clar: salvatorii montani nu trebuie lăsați singuri în misiunea lor. La nivel național, gradul de acoperire al structurilor operative este de doar 17,85%, dar echipele reușesc, cu un efort uriaș, să răspundă în proporție de 100% tuturor solicitărilor. Această performanță, realizată și menținută cu sacrificii, nu poate continua fără măsuri concrete care să asigure resurse umane suficiente, dotări moderne și o finanțare stabilă, separată de plafonul organigramelor consiliilor județene, dar în continuare cu sprijinul autorităților locale – singurele care știu realitatea și necesitățile din teren, precum și strategia de dezvoltare turistică montană”, a completat Cosmin Popescu.

În județul Gorj, relieful montan și fluxul turistic intens din zone precum Parâng cu Rânca, Cheile Galbenului și cele ale Oltețului, Vâlcanul cu Cheile Sohodolului și Tismana, munții Mehedinți și Godeanu cu Valea Cernei presupun o prezență constantă pe teren, indiferent de anotimp sau de condițiile meteo. Este nevoie de o strategie națională diferențiată, care să țină cont de specificul fiecărei zone montane și să elimine discrepanțele între județele cu relief montan și cele fără astfel de provocări.

„Ca președinte al Consiliului Județean Gorj, reafirm sprijinul nostru total pentru Salvamont Gorj și pentru întreaga familie Salvamont România. Ne alăturăm demersurilor de găsire a unei soluții administrative și financiare durabile, printr-un parteneriat ferm între Guvern și autoritățile județene, pentru ca salvatorii montani să își poată îndeplini misiunea în condiții de siguranță și eficiență. Salvarea de vieți nu are preț, iar respectul față de acești oameni trebuie să se reflecte în fapte concrete, nu doar în cuvinte. La 40 de ani de la înființarea Salvamont Gorj, transmitem recunoștință tuturor celor care, în ultimele patru decenii, au purtat cu mândrie emblema Salvamont și au înfruntat muntele pentru a proteja viața”, a completat Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.