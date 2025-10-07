Șofer dus la spital de oamenii legii

Polițiști din cadrul Biroului Rutier au depistat în trafic un bărbat, de 25 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii din localitate, având o concentrație de 0,62 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Secția U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, a transmis IPJ Gorj.