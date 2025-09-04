Festival dedicat lăutarilor în județul Gorj

Comuna Bolboși se pregătește să găzduiască o nouă ediție a Festivalului lăutarilor gorjeni „Bolboși 2025”, eveniment devenit deja o tradiție pentru păstrarea și promovarea muzicii lăutărești autentice. Manifestarea este programată pentru 11 septembrie 2025, ora 17:00, pe scena în aer liber din Dumbrava Ohaba – Bolboși.

Festivalul-concurs se adresează tarafurilor tradiționale și rapsozilor din județul Gorj, participanții fiind provocați să aducă pe scenă autenticitatea cântecului și portului popular.

La festival pot participa tarafuri și lăutari.

Condiții de participare

Tarafurile trebuie să aibă minimum 3 și maximum 5 membri, cu vârsta de peste 18 ani, și să includă în componență vioară sau fluier, braci, chitară, bas și, prin excepție, acordeon. Nu se acceptă instrumente electronice.

Rapsozii trebuie să aibă minimum 30 de ani și să pregătească un repertoriu format dintr-o baladă sau doină, un cântec de joc și o piesă de ritual.

Costumul popular este obligatoriu.

Fiecare taraf poate susține un program de maximum 10 minute și poate aduce în concurs unul sau doi rapsozi.

Înscrierea participanților se face la fața locului, în ziua evenimentului, începând cu ora 16:00. Organizatorii vor asigura sonorizarea.

Premiile vor fi oferite de Primăria Comunei Bolboși, în limita sumei totale de 5.000 lei. În plus, CJCPCT Gorj va acorda fiecărei formații și fiecărui rapsod premii de participare, în valoare totală de 5.000 lei (4.000 lei pentru tarafuri și 1.000 lei pentru rapsozi), cuantumul fiind împărțit în mod egal între concurenți.

Toți participanții vor primi diplome de participare, iar organizatorii subliniază că festivalul rămâne deschis sponsorizărilor, inclusiv pentru susținerea fondului de premii.