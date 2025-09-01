Elevii CNET Târgu Jiu au participat la Universitatea de Vară ESU 2025!

În perioada 20 august – 2 septembrie 2025, Timișoara a găzduit Universitatea de Vară ESU, sub sloganul „Învață electronică, distrează-te și leagă prietenii noi!”. Evenimentul gratuit, organizat de Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații de la Politehnica Timișoara, a reunit elevi pasionați de tehnologie din clasele a X-a și a XI-a.

Elevii Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu au participat în număr mare: Pupăză Maria Evelina, Amza Oana Sorina, Munteanu Cosmina, Ionică Claudiu, Sichitiu Aniela, Vulpe Vlad, Dubreu Elena, David Sanda, Ungureanu Dumitru Alexandru, Popescu Robert-Cristian, Tomescu Ana, Gabriel Stanciu și Andreea Popa, fiind susținuți de voluntarul Chiliban Andreea.

Pe parcursul celor două săptămâni, participanții au descoperit lumea electronicii, au lucrat la proiecte interesante și și-au făcut noi prietenii, transformând experiența într-o aventură educativă și distractivă de neuitat.

