Două noi specializări la o cunoscut clinică din Târgu Jiu

La clinica senologică Victoria din Târgu Jiu, condusă de medicul Charaf Hmida au fost înființate două noi specializări: urologie și psihiatrie.



Consultațiile urologice sunt oferite de Alhammad Al Mekhlef Badr, medic primar, iar la Psihiatrie de către Irina Rodica Pantiș, medic primar.



Clinica Senologică Victoria, fondată de medicul Charaf Hmida, a început să funcționeze de la data de 1 septembrie. Clinica funcționează în sediul fostului Romtelekom de lângă Primăria Târgu Jiu și aduce în județ investigații realizate în premieră, printre care mamografie 3D cu tomosinteză și puncție biopsie mamară. Tot aici este disponibil și primul mamograf 3D privat din Târgu Jiu.

La clinica senologică Victoria sunt oferite consultații în alte cinci specializări: Cardiologie (dr. Roxana Popescu), Chirurgie Generală și Chirurgie Oncologică (dr. Florin Bobîrcă), Reumatologie (dr. Cristina Ene, Endocrinologie (Mădălina Popescu).