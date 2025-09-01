Trei inspectori schimbați din funcții de noua conducere a IȘJ Gorj

Primele decizii a noii echipe de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Gorj au fost legate de schimbarea din funcții a trei inspectori. Ion Săceanu și Otilia Giurca inspectori pe Managementul Resursei Umane în IȘJ Gorj au fost înlocuiți cu Cosmin Popescu și Carmen Vulpe. Înlocuită a fost și Teodora Dragotă, inspector pe proiecte europene. Locul ei a fost luat, de către Adriana Rădoi, fostul inspector școlar general adjunct, care a fost destituită din funcția de conducere de către Ministerul Educației, luna trecută. Aceasta nominalizare este controversată deoarece se vehicula că fost inspectoare va reveni pe postul de director al Școlii Gimnaziale Padeș.

Astăzi, la ora 13.00, sindicaliștii din educația gorjeană vor protesta în fața IȘJ Gorj.