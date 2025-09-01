A plecat cu mașina neînmatriculată la plimbare

spot_img
    Polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au depistat în trafic un bărbat, de 37 de ani, din localitatea Alunu, județul Vâlcea, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Trandafirilor și DJ 675 din orașul Târgu Cărbunești, având perioada de valabilitate a autorizației provizorii de circulație expirată din data de 21.08.2025.

    În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, a transmis IPJ Gorj.

