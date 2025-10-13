spot_img
    Eveniment

    Accident rutier în Târgu Jiu: O mașină a ajuns într-un stâlp

    Un accident rutier soldat cu două victime a avut loc, noapte trecută în Târgu Jiu. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-un stâlp.

    „Azi noapte, in jurul orei 01:00, am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un accident rutier produs in municipiul Tg-Jiu, in care a fost implicat un autoturism care a intrat intr-un stâlp de pe Bd. Ecaterina Teodoroiu.

    La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma și o ambulanta SMURD, precum și un echipaj din cadrul SAJ Gorj.
    In urma accidentului, au rezultat doua victime ( doi barbati in vârsta de 39, respectiv 36 de ani) încarcerate, constiente, carora li s-au acordat, de către echipajele specializate, primele îngrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigate medicale amănunțite”, a transmis ISU Gorj.

