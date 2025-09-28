spot_img
13.5 C
Târgu Jiu
duminică, septembrie 28, 2025
Altele
    AcasăActualitateSe pregătesc amenzi pentru cei care nu își sterilizează și microcipează câinii
    Actualitate

    Se pregătesc amenzi pentru cei care nu își sterilizează și microcipează câinii

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    3

    Consiliul Județean Gorj pregătește, în conformitate cu noua legislație, adoptarea unei Hotărâri prin care angajații Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj vor primi atribuții suplimentare legate de controlul modului în care este respectată legislația privind deținerea câinilor cu stăpân. În baza noilor prevederi, personalul va fi abilitat să verifice carnetele de sănătate ale animalelor de companie, cu accent pe aspectele referitoare la microcipare și sterilizare. În situațiile în care se constată nereguli, angajații vor avea competența de a emite avertismente, dar și de a aplica sancțiuni contravenționale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
    Documentația necesară pentru introducerea acestor măsuri este în curs de elaborare și, potrivit calendarului anunțat, va fi finalizată în această toamnă. Autoritățile județene își exprimă convingerea că acest demers va contribui la stimularea procesului de microcipare și sterilizare a câinilor, atât a celor cu stăpân, cât și a celor fără stăpân. Prin aplicarea unor controale regulate și prin posibilitatea sancționării cazurilor de neconformitate, se urmărește creșterea gradului de responsabilizare a proprietarilor de animale.
    Activitățile de sterilizare și microcipare sunt sprijinite și prin campanii cu caracter gratuit, organizate de Serviciul pentru Protecția Animalelor Gorj în colaborare cu medici veterinari autorizați și cu asociații de profil. Aceste inițiative au permis, în ultimii ani, intervenția asupra unui număr considerabil de animale, reducând semnificativ riscul de înmulțire necontrolată a câinilor și contribuind la limitarea abandonului. Potrivit datelor furnizate de instituțiile implicate, până în prezent au fost sterilizate câteva mii de câini, acțiunile fiind susținute financiar prin alocări de la bugetul Consiliului Județean Gorj.
    Pentru anul în curs, bugetul destinat acestor campanii a fost stabilit la 100.000 de lei. Fondurile acoperă costurile medicale necesare, materialele utilizate și logistica aferentă desfășurării acțiunilor în teren. Campaniile sunt implementate etapizat, în diverse localități din județ, astfel încât să existe o acoperire cât mai largă și să se asigure accesul proprietarilor de animale la aceste servicii.
    De asemenea, autoritățile anunță că programele de recenzare, microcipare și sterilizare a câinilor cu stăpân vor continua până la sfârșitul acestui an, cu obiectivul de a obține o evidență clară a populației canine și de a încuraja respectarea normelor sanitare veterinare. Acțiunile de acest tip au caracter preventiv și sunt concepute pentru a sprijini dezvoltarea unui cadru de conviețuire responsabilă între oameni și animale.
    În perspectivă, adoptarea Hotărârii de Consiliu Județean și consolidarea atribuțiilor Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj sunt considerate pași importanți pentru eficientizarea gestionării situației câinilor de pe raza județului. Prin combinarea măsurilor legislative cu campaniile gratuite și cu implicarea societății civile, autoritățile locale urmăresc o diminuare progresivă a problemelor asociate abandonului și suprapopulării canine.

    Articolul precedent
    Arde în Câmpu Mare
    Articolul următor
    Universitatea „Constantin Brâncuși” va avea un laborator modern de nursing
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!