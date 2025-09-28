Se pregătesc amenzi pentru cei care nu își sterilizează și microcipează câinii

Consiliul Județean Gorj pregătește, în conformitate cu noua legislație, adoptarea unei Hotărâri prin care angajații Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj vor primi atribuții suplimentare legate de controlul modului în care este respectată legislația privind deținerea câinilor cu stăpân. În baza noilor prevederi, personalul va fi abilitat să verifice carnetele de sănătate ale animalelor de companie, cu accent pe aspectele referitoare la microcipare și sterilizare. În situațiile în care se constată nereguli, angajații vor avea competența de a emite avertismente, dar și de a aplica sancțiuni contravenționale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Documentația necesară pentru introducerea acestor măsuri este în curs de elaborare și, potrivit calendarului anunțat, va fi finalizată în această toamnă. Autoritățile județene își exprimă convingerea că acest demers va contribui la stimularea procesului de microcipare și sterilizare a câinilor, atât a celor cu stăpân, cât și a celor fără stăpân. Prin aplicarea unor controale regulate și prin posibilitatea sancționării cazurilor de neconformitate, se urmărește creșterea gradului de responsabilizare a proprietarilor de animale.

Activitățile de sterilizare și microcipare sunt sprijinite și prin campanii cu caracter gratuit, organizate de Serviciul pentru Protecția Animalelor Gorj în colaborare cu medici veterinari autorizați și cu asociații de profil. Aceste inițiative au permis, în ultimii ani, intervenția asupra unui număr considerabil de animale, reducând semnificativ riscul de înmulțire necontrolată a câinilor și contribuind la limitarea abandonului. Potrivit datelor furnizate de instituțiile implicate, până în prezent au fost sterilizate câteva mii de câini, acțiunile fiind susținute financiar prin alocări de la bugetul Consiliului Județean Gorj.

Pentru anul în curs, bugetul destinat acestor campanii a fost stabilit la 100.000 de lei. Fondurile acoperă costurile medicale necesare, materialele utilizate și logistica aferentă desfășurării acțiunilor în teren. Campaniile sunt implementate etapizat, în diverse localități din județ, astfel încât să existe o acoperire cât mai largă și să se asigure accesul proprietarilor de animale la aceste servicii.

De asemenea, autoritățile anunță că programele de recenzare, microcipare și sterilizare a câinilor cu stăpân vor continua până la sfârșitul acestui an, cu obiectivul de a obține o evidență clară a populației canine și de a încuraja respectarea normelor sanitare veterinare. Acțiunile de acest tip au caracter preventiv și sunt concepute pentru a sprijini dezvoltarea unui cadru de conviețuire responsabilă între oameni și animale.

În perspectivă, adoptarea Hotărârii de Consiliu Județean și consolidarea atribuțiilor Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj sunt considerate pași importanți pentru eficientizarea gestionării situației câinilor de pe raza județului. Prin combinarea măsurilor legislative cu campaniile gratuite și cu implicarea societății civile, autoritățile locale urmăresc o diminuare progresivă a problemelor asociate abandonului și suprapopulării canine.

