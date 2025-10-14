A plecat băut la drum. Cum s-a încheiat totul!

Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au depistat un bărbat de 44 de ani, din comuna Dănești, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 663A Botorogi, având o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.