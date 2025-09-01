Un șofer a „speriat” etilotestul. Vezi ce valoare indica!

Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au depistat în trafic un bărbat, de 56 de ani, din Peștișani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Principală din satul Boroșteni, având o concentrație de 1,36 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat și care a fost implicat într-un eveniment rutier cu pagube materiale.

Bărbatul a fost condus la Secția U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, a transmis IPJ Gorj.