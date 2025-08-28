spot_img
    Eveniment

    Tineri reținuți pentru furt din locuințe

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Doi bărbați din Oradea au fost reținuți după ce au furat banii din apartamentul unui pensionar care le-a deschis ușa.

    „La data de 27 august a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu – Biroul Ordine Publică, au identificat doi tineri de 26 și 32 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt, aceștia fiind reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

    În aceeași zi, în jurul orei 11:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 74 de ani, din municipiu, a permis accesul în locuința sa unor persoane necunoscute, care, sub pretextul comercializării unor produse, ar fi profitat de neatenția sa și i-ar fi sustras 2.900 de lei, din livingul locuinței”, a transmis IPJ Gorj.

    Polițiștii continuă cercetările în vederea recuperării prejudiciului și luării tuturor măsurilor legale.

    Și-a fracturat piciorul în zona montană Rânca. Salvamontiștii au intervenit
    A tăiat anvelopele mașinii concubinii
