spot_img
20 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 23, 2025
Altele
    AcasăSportEchipa CSM Târgu Jiu a suferit o înfrângere drastică în deplasare în...
    Sport

    Echipa CSM Târgu Jiu a suferit o înfrângere drastică în deplasare în fața formației SCM Râmnicu Vâlcea

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    19

    CSM Târgu Jiu a pierdut miercuri, 22 octombrie, în deplasare, scor 18-40, cu SCM Râmnicu Vâlcea. Partida a contat pentru etapa a 6-a din Liga Florilor MOL. Ira Zinatullina a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 4 goluri. 

    CSM Târgu Jiu a cedat la Vâlcea, la capătul unui meci cu două reprize diferite. În prima repriză, cu jucătoarele de bază în teren, gruparea gorjeană s-a luptat de la egal la egal cu trupa vâlceană. Abia pe final de primă repriză Vâlcea s-a distanțat la 3 goluri și a intrat la pauză la +3, scor 15-12. În repriza secundă, pe fondul schimbărilor făcute de Liviu Andrieș, care a dat mai multe minute tinerelor jucătoare din lot, CSM Târgu Jiu nu a mai reușit să mai țină ritmul cu gruparea gazdă. Vâlcea a dominat actul secund și s-a impus cu 40-18.

    Mai multe jucătoare au fost odihnite pentru meciul cu Minaur Baia Mare

    Liviu Andrieș, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a încercat să-și odihnească jucătoarele de bază pentru confruntarea de sâmbătă cu Minaur Baia Mare: „Până la urmă, la lotul pe care îl avem la ora actuală, în momentul când am schimbat din primele șapte, jucătoarele de bază care duc greul, se vede imediat, pentru că în cadrul echipei avem jucătoare foarte tinere, banca noastră de rezerve este formată din junioare, născute în 2007-2008 și acest lucru s-a văzut imediat. Până la urmă, am vrut să facem o primă repriză în care să ne luăm puțin la trântă cu ele. Într-adevăr, repriza a doua, nivelul nostru a fost sub nivelul celor de la Vâlcea. Vâlcea e o echipă puternică care are în lot o grămadă de jucătoare valoroase. Jucăm la trei zile, din acest motiv am și schimbat, pentru că sâmbătă avem un meci important acasă cu Baia Mare, și acesta a fost obiectivul nostru, să odihnim puțin din fetele care duc greul, pentru că e foarte dificil să joci din trei în trei zile cu același lot. Obiectivul nostru este acela de a reuși să evităm barajul”.

    Laura Moldovan spune că prima repriză a fost una reușită: „În prima repriză am rezistat mai bine fizic. Într-adevăr, suntem puține jucătoare senioare, să spunem, celelalte fete abia au promovat în ligă și e destul de greu să facă un meci bun, destul de greu să reziste efortului, pentru că duelurile sunt dure. E normal să vrem evitarea barajului, nu mai vrem să ajungem acolo, mai ales că ar fi al treilea an în care am ajunge acolo consecutiv. Până acum, eu zic că ne-am făcut treaba, chiar dacă în meciul acesta, în meciul cu Brașov, nu am arătat fața pe care am arătat-o cu Craiova, cu Zalău, cu Galați, dar eu sper că la final o să fie bine.”

    Articolul precedent
    Invitație la Ziua Armatei Române
    Articolul următor
    A vrut să dea foc locuinței, acum e monitorizat!
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!