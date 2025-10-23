Echipa CSM Târgu Jiu a suferit o înfrângere drastică în deplasare în fața formației SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Târgu Jiu a pierdut miercuri, 22 octombrie, în deplasare, scor 18-40, cu SCM Râmnicu Vâlcea. Partida a contat pentru etapa a 6-a din Liga Florilor MOL. Ira Zinatullina a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 4 goluri.

CSM Târgu Jiu a cedat la Vâlcea, la capătul unui meci cu două reprize diferite. În prima repriză, cu jucătoarele de bază în teren, gruparea gorjeană s-a luptat de la egal la egal cu trupa vâlceană. Abia pe final de primă repriză Vâlcea s-a distanțat la 3 goluri și a intrat la pauză la +3, scor 15-12. În repriza secundă, pe fondul schimbărilor făcute de Liviu Andrieș, care a dat mai multe minute tinerelor jucătoare din lot, CSM Târgu Jiu nu a mai reușit să mai țină ritmul cu gruparea gazdă. Vâlcea a dominat actul secund și s-a impus cu 40-18.

Mai multe jucătoare au fost odihnite pentru meciul cu Minaur Baia Mare

Liviu Andrieș, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a încercat să-și odihnească jucătoarele de bază pentru confruntarea de sâmbătă cu Minaur Baia Mare: „Până la urmă, la lotul pe care îl avem la ora actuală, în momentul când am schimbat din primele șapte, jucătoarele de bază care duc greul, se vede imediat, pentru că în cadrul echipei avem jucătoare foarte tinere, banca noastră de rezerve este formată din junioare, născute în 2007-2008 și acest lucru s-a văzut imediat. Până la urmă, am vrut să facem o primă repriză în care să ne luăm puțin la trântă cu ele. Într-adevăr, repriza a doua, nivelul nostru a fost sub nivelul celor de la Vâlcea. Vâlcea e o echipă puternică care are în lot o grămadă de jucătoare valoroase. Jucăm la trei zile, din acest motiv am și schimbat, pentru că sâmbătă avem un meci important acasă cu Baia Mare, și acesta a fost obiectivul nostru, să odihnim puțin din fetele care duc greul, pentru că e foarte dificil să joci din trei în trei zile cu același lot. Obiectivul nostru este acela de a reuși să evităm barajul”.

Laura Moldovan spune că prima repriză a fost una reușită: „În prima repriză am rezistat mai bine fizic. Într-adevăr, suntem puține jucătoare senioare, să spunem, celelalte fete abia au promovat în ligă și e destul de greu să facă un meci bun, destul de greu să reziste efortului, pentru că duelurile sunt dure. E normal să vrem evitarea barajului, nu mai vrem să ajungem acolo, mai ales că ar fi al treilea an în care am ajunge acolo consecutiv. Până acum, eu zic că ne-am făcut treaba, chiar dacă în meciul acesta, în meciul cu Brașov, nu am arătat fața pe care am arătat-o cu Craiova, cu Zalău, cu Galați, dar eu sper că la final o să fie bine.”