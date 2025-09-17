Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de o femeie de 45 de ani, din comuna Urdari, cu privire la faptul că în perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025, un tânăr de 29 de ani, din comuna Plopșoru ar fi indus-o și menținut-o în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase, în sensul că acesta ar suferi de anumite afecțiuni medicale, dar și cu privire la faptul că femeia ar fi administratorul unei societăți comerciale, înregistrată în Ungaria, care ar avea probleme cu legislația penală.

În aceeași perioadă, tot în scopul dobândirii, în mod injust, de foloase patrimoniale, tânărul ar fi contactat-o pe femeie, prezentându-se ca având mai multe calități, respectiv cea de polițist, avocat și judecător în Ungaria, împrejurări în care ar fi convins-o să-i remită diverse sume de bani, în cuantum total de aproape 235.000 de lei, pentru a-și rezolva așa-zisele probleme penale.

În urma continuării cercetărilor și a probatoriului administrat în cauză a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (137 de acte materiale), față de tânărul de 29 de ani.

Totodată, polițiștii de investigații criminale au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, emis de Judecătoria Târgu Jiu, la domiciliul tânărului, din comuna Plopșoru, ocazie cu care au fost identificate mai multe mijloace materiale probă și sume de bani.

După efectuarea percheziției domiciliare, cel în cauză a fost condus la sediul poliției, în baza mandatului de aducere, emis de organele de cercetare penală, iar după audiere, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Astăzi, reținutul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale, a transmis IPJ Gorj.