Incredibil! I-a furat mașina din față curții și i-a avariat-o.Vinovatul băut și fără permis!

Un bărbat s-a trezit cu mașina avariată după ce autoturismul i-a fost sustras din fața curții. Vinovatul era un bărbat băut și fără permis.

„La data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 08:40, la sediul Poliției Orașului Novaci s-a prezentat un bărbat, de 42 de ani, din localitate, care a sesizat faptul că i-a fost avariat autoturismul pe care îl avea parcat pe strada Măceșului, în fața curții locuinței sale, în afara părții carosabile.

Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că în cursul nopții 19 spre 20 octombrie a.c., un bărbat, de 40 de ani, din Novaci, ar fi condus pe strada Măceșului din localitate un autoturism și a avariat mașina bărbatului de 42 de ani.

Ca urmare a interogării bazelor de date a reieșit faptul că bărbatul de 40 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,59 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la spital, urmând să-i fie recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului”, a transmis IPJ Gorj.