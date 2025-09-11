Femeie bătută și închisă în casă

Un bărbat de 21 de ani, din Mătăsari, a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. Femeia a fost apoi închisă în casă de agresor.

„La data de 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale, au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, un bărbat, de 21 de ani, din Mătăsari, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și violare de domiciliu.

În fapt, la data de 28 august 2025, bărbatul în cauză ar fi pătruns fără drept în locuința fostei sale concubine, din Târgu Jiu, unde, ar fi agresat-o fizic, lovind-o cu palma la nivelul feței, pe motive de gelozie, și nu i-ar fi permis acesteia să părăsească imobilul, asigurând ușa de acces cu cheia pe care a introdus-o în buzunar.

Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată cerere pentru emiterea ordinului de protecție de instanța de judecată.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și violare de domiciliu”, a transmis IPJ Gorj.