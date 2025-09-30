spot_img
    Amenințați de vecin cu acte de violență

    Doi soți din comuna Slivilești au cerut ajutor oamenilor legii după ce au fost amenințați de un vecin. Pe fondul consumului de alcool, bărbatul și-a amenințat cu bătaia vecinii.

    „La data de 29 septembrie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Motru au fost sesizaţi prin apelul 112 de o femeie de 63 de ani, din comuna Slivilești, cu privire la faptul că este amenințată de vecinul său de proprietate, în vârstă de 57 de ani.

    La locul sesizării s-au deplasat polițiștii care, din primele cercetări, au stabilit că, bărbatul de 57 de ani, pe fondul consumului de alcool, ar fi proferat amenințări cu acte de violență la adresa apelantei și a soțului acesteia, de 65 de ani.

    De asemenea, a mai rezultat și faptul că, în exercitarea presupusei activități infracționale, făptuitorul ar fi fost provocat de apelantă și soțul acesteia.

    La nivelul Secţiei 3 Poliţie Rurală Motru, se află în curs de monitorizare mapa de supraveghere a ordinului de protecție emis de Judecătoria Motru, față de bărbatul de 57 de ani, în favoarea victimelor (apelanta și soțul său).

    În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunile de amenințare și nerespectarea ordinului de protecție”, a transmis IPJ Gorj.

