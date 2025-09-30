Mamă și fiică, agresate de fostul concubin al fetei

O tânără din Bumbești Jiu a fost agresată de fostul iubit. În mâinile agresorului a picat și mama fetei.

„La data de 29 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 o tânără de 18 ani, din localitate, cu privire la faptul că fostul său iubit ar fi lovit-o. atât pe ea cât și pe mama sa.

Cu ocazia cercetărilor efectuate a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 22 de ani, din comuna Negoi, județul Dolj, în timp ce se afla la domiciliul apelantei, ar fi lovit-o pe aceasta și pe mama sa, cu un obiect contondent, în zona membrelor superioare.

În urma administrării formularului de evaluare a riscului a rezultat un risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, față de tânărul de 22 de ani.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență domestică”, a transmis IPJ Gorj.