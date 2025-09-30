spot_img
marți, septembrie 30, 2025
    Eveniment

    Mamă și fiică, agresate de fostul concubin al fetei

    Radu Istudor
    O tânără din Bumbești Jiu a fost agresată de fostul iubit. În mâinile agresorului a picat și mama fetei.

    „La data de 29 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 o tânără de 18 ani, din localitate, cu privire la faptul că fostul său iubit ar fi lovit-o. atât pe ea cât și pe mama sa.

    Cu ocazia cercetărilor efectuate a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 22 de ani, din comuna Negoi, județul Dolj, în timp ce se afla la domiciliul apelantei, ar fi lovit-o pe aceasta și pe mama sa, cu un obiect contondent, în zona membrelor superioare.

    În urma administrării formularului de evaluare a riscului a rezultat un risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, față de tânărul de 22 de ani.

    În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență domestică”, a transmis IPJ Gorj.

    Amenințați de vecin cu acte de violență
    Baschetbalist american transferat de CSM Târgu Jiu
