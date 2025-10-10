Reconstituirea luptei de la Podul Jiului, anulată la Târgu Jiu din lipsa fondurilor

Organizatorii au anunțat pe rețelele sociale că reconstituirea istorico-militară nu va mai avea loc, deși urma să aducă împreună instituții culturale, militare și artistice din județ și din țară, în Parcul Central din Târgu Jiu.

La Târgu Jiu, evenimentul dedicat comemorării celor 109 ani de la luptele de la Podul Jiului, reconstituirea istorico-militară programată pentru sâmbătă, 11 octombrie, a fost anulată oficial din lipsă de fonduri, au anunțat organizatorii printr-un comunicat.

Lupta de la podul Jiului a fost o acțiune militară desfășurată pe Frontul Român, în timpul campaniei din anul 1916 a participării României la Primul Război Mondial. Ea s-a desfășurat în perioada 14 – 27 octombrie 1916 și a avut ca rezultat stoparea înaintării forțelor Puterilor Centrale. În lupte au fost angajate forțe române din Divizia 11 Infanterie și cetățeni ai orașului Târgu Jiu. De cealaltă parte a stat Divizia 11 Bavareză.