spot_img
14.7 C
Târgu Jiu
vineri, octombrie 10, 2025
Altele
    AcasăCulturaReconstituirea luptei de la Podul Jiului, anulată la Târgu Jiu din lipsa...
    Cultura

    Reconstituirea luptei de la Podul Jiului, anulată la Târgu Jiu din lipsa fondurilor

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    3

    Organizatorii au anunțat pe rețelele sociale că reconstituirea istorico-militară nu va mai avea loc, deși urma să aducă împreună instituții culturale, militare și artistice din județ și din țară, în Parcul Central din Târgu Jiu.

    La Târgu Jiu, evenimentul dedicat comemorării celor 109 ani de la luptele de la Podul Jiului, reconstituirea istorico-militară programată pentru sâmbătă, 11 octombrie, a fost anulată oficial din lipsă de fonduri, au anunțat organizatorii printr-un comunicat.

    Lupta de la podul Jiului a fost o acțiune militară desfășurată pe Frontul Român, în timpul campaniei din anul 1916 a participării României la Primul Război Mondial. Ea s-a desfășurat în perioada 14 – 27 octombrie 1916 și a avut ca rezultat stoparea înaintării forțelor Puterilor Centrale. În lupte au fost angajate forțe române din Divizia 11 Infanterie și cetățeni ai orașului Târgu Jiu. De cealaltă parte a stat Divizia 11 Bavareză.

    Articolul precedent
    Bărbat din Bălănești, dat dispărut de la jumătatea lunii august, de negăsit
    Articolul următor
    Control judiciar pentru eleva din Bălești care și-a amenințat un coleg cu cuțitul
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    error: Content is protected !!