12.5 C
Târgu Jiu
luni, octombrie 20, 2025
    Eveniment

    Bărbați prinși la furat în supermarket

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Doi bărbați au ajuns în atenția polițiștilor după ce au încercat să sustragă băutură dintr-un supermarket din Târgu Jiu. Agentul de pază i-a prins și a chemat poliția.

    „La data de 19 octombrie 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct de un agent de securitate al unui supermarket din localitate, despre faptul că doi bărbați ar fi sustras bunuri din magazin.

    Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică s-au deplasat la fața locului, unde au identificat doi bărbați, unul de 23 de ani, din județul Mehedinți și altul de 30 de ani, din Târgu Jiu, care ar fi sustras de pe rafturile unui magazin mai multe sticle cu băuturi alcoolice, în valoare de 414 lei.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

    Bunurile au fost recuperate și predate societății”, a transmis IPJ Gorj.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
