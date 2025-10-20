spot_img
    Și-a agresat concubina. Ce a făcut femeia!

    Agresor liber în municipiul Motru

    Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat, de 41 de ani, din Mătăsari, cu privire la faptul că și-ar fi lovit concubina.

    La fața locului s-a deplasat patrula de poliție, care a constatat că, în seara curentă, în jurul orei 22:30, în timp ce bărbatul se afla la domiciliu cu concubina sa, de 36 de ani, din Galați, pe fondul mai multor discuții în contradictoriu, acesta ar fi lovit-o cu palma în zona feței.

    A fost parcursă procedura prevăzută de OMAI 146/2018, iar femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i pus la dispoziție un formular pentru a se adresa instanței de judecată.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violență în familie”, a transmis IPJ Gorj.

