Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști

Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă din comuna Alimpești a fost depistat de polițiști

„În urma unui videoclip apărut pe o rețea de socializare, în care apare o persoană, care a aruncat 3 pui de câine într-o râpă din comuna Alimpești, polițiștii din Novaci s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului.

În continuarea cercetărilor, polițiștii au procedat la identificarea și găsirea persoanei bănuite de săvârșirea infracțiunii, în identitatea unui bărbat, de 55 de ani, din comuna Alimpești, județul Gorj“, au anunțat polițiștii.