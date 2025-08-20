Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a transferat un nou pivot

La reunirea lotului echipei de baschet CSM Târgu Jiu a fost prezent și Mihai Cârcoană, noul pivot al grupării gorjene. Baschetbalistul de 22 de ani a evoluat sezonul trecut în Liga Națională pentru CS Vâlcea 1924. Mihai Cârcoană a semnat cu echipa din Târgu Jiu pentru sezonul 2025-2026.

Printre cei care au semnat cu CSM Târgu Jiu în această vară se numară și tânărul baschetbalist român Mihai Cârcoană. Crescut la juniorii lu U-BT Cluj, noul pivot al echipei gorjene a evoluat în SUA pentru University of Toledo și University of South Dakota, ambele din NCAA. În România, Mihai Cârcoană, jucător de pozițiile 4/5, a debutat în Liga Națională pentru CS Vâlcea 1924, club la care a evoluat sezonul trecut.

„Mihai Cârcoană s-a născut pe 8 decembrie 2002, la Luduș, în județul Mureș. Talentat și pasionat de baschet, Mihai Cârcoană a plecat la Cluj-Napoca, pentru a evolua la grupele de juniori ale clubului U-BT Cluj-Napoca. La clubul transilvănean a jucat până la vârsta de 16 ani, unde a obținut două titluri de campion național de juniori. Primul titlu a fost obținut cu echipa U16 a clubului clujean, iar al doilea titlu de campion național a fost alături de echipa U18 a clubului. Deși era sub vârsta colegilor săi de la U18, Mihai Cârcoană a fost desemnat MVP-ul competiției. După perioada petrecută la U-BT, în 2019, la 16 ani și câteva luni a traversat oceanul și a ajuns în SUA, unde și-a continuat studiile și a mers să joace baschet în Kentucky. Deși a primit numeroase oferte de a juca în D1(Division1), în cea mai bună ligă de facultăți, pandemia a dat peste cap planurile de viitor la colegiul din Kentucky, și inevitabil și planurile lui Mihai. După revenirea la normal și în domeniul sportiv, Mihai Cârcoană a ales să meargă la University of Toledo, în Ohio, unde a jucat primul său sezon în NCAA(2021-2022). A urmat transferul la University of South Dakota, pentru sezonul 2022-2023, unde a jucat jumătate de sezon. După perioada petrecută în SUA, Mihai Cârcoană s-a întors în toamna lui 2024 în România, unde a semnat cu CS Vâlcea 1924, echipă la care a debut în Liga Națională de Baschet Masculin. La CS Vâlcea 1924 a evoluat în sezonul 2024-2025 în 13 partide la prima echipă, cu statistici de 2 puncte și 1.3 recuperări pe meci și în 9 partide pentru echipa secundă, cu o medie de double-double: 17.1 puncte și 11.1 recuperări pe meci. În toată această perioadă, Mihai Cârcoană a evoluat pentru echipele naționale ale României U16, U18 și U20“, se arată pe site-ul CSM Târgu Jiu.

„Mizez pe unitatea de grup, pe ambiția noastră de a face o figură frumoasă“

„Am ales CSM Târgu Jiu pentru că vreau să fac parte dintr-o echipă în care să am un rol important. Îmi doresc să joc, să dau totul pentru noua mea echipă.

Vin cu gândul să joc cel mai bun baschet al meu, să îmi îmbunătățesc jocul. Îmi doresc să obținem cât mai multe victorii și să readucem baschetul din Târgu Jiu acolo unde a fost nu cu mult timp în urmă.

Sunt un jucător foarte competitiv, dau totul pe teren, cred că pot ajuta echipa atât în apărare, cât și în atac.

Ne așteaptă un sezon greu, dificil, dar mizez pe unitatea de grup, pe ambiția noastră de a face o figură frumoasă în sezonul viitor. Liga Națională este un campionat destul de puternic și e nevoie de determinare și concentrare maximă la fiecare meci. Vreau să vă așteptați și la un sezon mult mai bun pe plan individual din partea mea, la contribuții majore în meciuri importante și la mai mult timp petrecut pe parchet“, a spus noul pivot al CSM Târgu Jiu.