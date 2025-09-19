Plafonarea prețurilor la alimente le de bază, impusă în coaliție

Deputatul de Gorj, Mihai Weber, a transmis vineri că măsura plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază trebuie să rămână în vigoare și după 1 octombrie, având efecte vizibile atât pentru consumatori, cât și pentru economie.

„Printre cele mai importante măsuri luate vreodată în România, pentru români, au fost cele privind plafonarea prețurilor la energie și gaze. Neaplicarea acestor măsuri în urmă cu aproape trei ani ar fi condus la o creștere greu de controlat a prețurilor la produse și servicii”, a declarat parlamentarul social-democrat.

Weber a subliniat că, în 2023, PSD a propus și susținut plafonarea adaosurilor la alimentele de bază, iar efectele au fost vizibile încă din primul an: inflația la aceste produse a scăzut cu peste 16%.

Potrivit acestuia, schema funcționează astfel:

producătorii nu au plafon, putând vinde în condiții de concurență liberă;

procesatorii au un adaos maxim de 20% peste costul total de procesare;

distribuitorii pot aplica un adaos de maximum 5% pe întreg lanțul dintre procesatori și comercianți;

comercianții (retaileri) pot aplica un adaos de maximum 20% peste prețul de achiziție.

„Dorim ca această măsură să fie continuată, pentru că susține producătorii, oprește specula și îi ajută pe românii deja afectați de creșterea prețurilor din ultimii ani”, a mai precizat Weber.