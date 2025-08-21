I s-a făcut rău pe munte. Salvamontiștii gorjeni intervin pentru a-i acorda ajutorul medical

Salvamontiștii gorjeni intervin pentru a-i acorda ajutorul unei persoane care se confrunta cu probleme medicale și se află într-o zonă montană unde accesul este dificil.

„Acțiune în derulare a salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pentru acordarea primului ajutor medical unei persoane care prezintă insuficienta respiratorie aflat in zona căldării Latoriței.

Intervin salvamontiștii aflați în serviciul de tura operativa din Baza Salvamont Rânca cu o ambulanța Salvamont“, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.