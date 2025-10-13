spot_img
16.3 C
Târgu Jiu
luni, octombrie 13, 2025
Altele
    AcasăEvenimentDosar penal după incidentul de la Școala Gimnazială Bumbești Jiu
    Eveniment

    Dosar penal după incidentul de la Școala Gimnazială Bumbești Jiu

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    57

    La data de 13 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu s-au sesizat cu privire la faptul că o minoră de 8 ani, elevă în cadrul Școlii Generale Bumbești Jiu, în jurul orei 09:50, în timp ce se afla în pauza dintre orele de curs, ar fi fost rănită de poarta de acces a terenului de fotbal din incinta școlii.

    Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce se aflau la pauza dintre ore, mai mulți elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces a terenului de fotbal din incinta școlii, moment în care balamalele de susținere au cedat, iar în cădere, poarta ar fi atins-o și dezechilibrat-o pe eleva de 8 ani, aceasta căzând pe sol.

    În urma evenimentului, minora a fost transportată la cabinetul medical din incinta școlii, pentru acordarea de îngrijiri medicale, întrucât prezenta o escoriație la nivelul antebrațului stâng.

    În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

    Articolul precedent
    Măsuri la Școală Gimnazială Bumbești Jiu: Remedierea și securizarea porții, după ce aceasta a căzut peste o elevă
    Articolul următor
    Strategii de marketing folosite de operatorii iGaming pentru a intra pe noile piețe legale
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!