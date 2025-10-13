Dosar penal după incidentul de la Școala Gimnazială Bumbești Jiu

La data de 13 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu s-au sesizat cu privire la faptul că o minoră de 8 ani, elevă în cadrul Școlii Generale Bumbești Jiu, în jurul orei 09:50, în timp ce se afla în pauza dintre orele de curs, ar fi fost rănită de poarta de acces a terenului de fotbal din incinta școlii.

Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce se aflau la pauza dintre ore, mai mulți elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces a terenului de fotbal din incinta școlii, moment în care balamalele de susținere au cedat, iar în cădere, poarta ar fi atins-o și dezechilibrat-o pe eleva de 8 ani, aceasta căzând pe sol.

În urma evenimentului, minora a fost transportată la cabinetul medical din incinta școlii, pentru acordarea de îngrijiri medicale, întrucât prezenta o escoriație la nivelul antebrațului stâng.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.