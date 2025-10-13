spot_img
    Măsuri la Școală Gimnazială Bumbești Jiu: Remedierea și securizarea porții, după ce aceasta a căzut peste o elevă

    În cursul acestei dimineți, în perimetrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Bumbești-Jiu, într-o pauză, câțiva elevi de la ciclul primar au mișcat o poartă de acces spre un teren sportiv, provocând o balansare a acesteia spre pământ, susține Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

    „Acest lucru s-a întâmplat din cauza ruperii uneia dintre balamale, poarta rămânând suspendată deasupra solului (se mai ținea într-o altă balama). O elevă de clasa a II-a, ce se afla lângă poartă, s-a lovit la picior și la cot în momentul în care a atins solul, însă fără a fi lovită de poartă. Eleva a fost dusă la cabinetul medical școlar, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale. După venirea părinților la școală, eleva a rămas în unitate pentru continuarea orelor de curs. Toate aceste aspecte au fost declarate de către conducerea școlii. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a fost informat cu privire la acest incident – de către conducerea școlii – imediat după producerea lui”, a transmis instituția.

    Conform celor declarate de către directorul UPJ, baza sportivă a fost parte a unui proiect guvernamental, fiind recepționată în luna octombrie 2024. Această bază este încă în garanție (inclusiv poarta de acces), firma care a efectuat lucrările fiind anunțată în regim de urgență cu privire la incident. Reamintim că bazele materiale ale tuturor unităților școlare sunt în administrarea U.A.T.-urilor.

    „Doi reprezentanți ai IȘJ Gorj s-au deplasat la Bumbești-Jiu pentru verificarea situației, stabilindu-se – de comun acord cu directorul UPJ, cu administrația publică locală și cu reprezentanții firmei în cauză – atât remedierea porții, dar și securizarea acesteia pentru prevenirea unor evenimente similare”, a transmis IȘJ Gorj.

