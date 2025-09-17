spot_img
19.9 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 17, 2025
Altele
    AcasăPoliticPlafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a redus inflația și a...
    Politic

    Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a redus inflația și a crescut puterea de cumpărare. Eliminarea măsurii ar putea aduce scumpiri masive

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    23
    Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a redus inflația și a crescut puterea de cumpărare

    Introducerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, în iunie 2023, a avut efecte directe asupra prețurilor și a nivelului de trai al românilor. Inflația generală a coborât de la peste 10% la 4,9%, iar în cazul alimentelor esențiale a scăzut de la 18% la doar 1,1%, potrivit datelor prezentate de PSD.

    Măsura a stopat creșterile accentuate de prețuri din primăvara anului 2023, când pâinea și laptele se scumpiseră cu 15%, brânza cu 27%, ouăle cu 29%, carnea de pui cu 14%, carnea de porc cu 16%, fructele cu 20%, cartofii cu 33%, zahărul cu 55% și untul cu 31%.

    Pe lângă plafonarea adaosului comercial la alimente, și limitarea prețurilor la utilități a contribuit la temperarea inflației, protejând consumatorii cu venituri mici. BNR estimează că, fără aceste măsuri, inflația ar fi depășit 15%.

    Sursa foto: PSD

    La doi ani de la aplicarea plafonării, producția internă de carne, lapte și alte produse de bază a crescut semnificativ, fiind susținută prin programe de finanțare în valoare de 22,4 miliarde de lei destinate agriculturii, pescuitului și industriei alimentare.

    PSD avertizează că renunțarea la plafonare ar putea duce la o nouă explozie a prețurilor, cu o inflație estimată între 13% și 15%. În acest scenariu, peste un milion de persoane ar putea intra în risc de sărăcie și excluziune socială, ceea ce ar genera tensiuni sociale și instabilitate politică în anul 2026.

    Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază rămâne, așadar, o măsură-cheie pentru stabilitatea economică și protecția nivelului de trai al românilor.

    Articolul precedent
    Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Articolul următor
    ”Susțin transparența și vreau să se afle adevărul“. Vezi cine spune asta
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!