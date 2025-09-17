Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a redus inflația și a crescut puterea de cumpărare. Eliminarea măsurii ar putea aduce scumpiri masive

Introducerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, în iunie 2023, a avut efecte directe asupra prețurilor și a nivelului de trai al românilor. Inflația generală a coborât de la peste 10% la 4,9%, iar în cazul alimentelor esențiale a scăzut de la 18% la doar 1,1%, potrivit datelor prezentate de PSD.

Măsura a stopat creșterile accentuate de prețuri din primăvara anului 2023, când pâinea și laptele se scumpiseră cu 15%, brânza cu 27%, ouăle cu 29%, carnea de pui cu 14%, carnea de porc cu 16%, fructele cu 20%, cartofii cu 33%, zahărul cu 55% și untul cu 31%.

Pe lângă plafonarea adaosului comercial la alimente, și limitarea prețurilor la utilități a contribuit la temperarea inflației, protejând consumatorii cu venituri mici. BNR estimează că, fără aceste măsuri, inflația ar fi depășit 15%.

La doi ani de la aplicarea plafonării, producția internă de carne, lapte și alte produse de bază a crescut semnificativ, fiind susținută prin programe de finanțare în valoare de 22,4 miliarde de lei destinate agriculturii, pescuitului și industriei alimentare.

PSD avertizează că renunțarea la plafonare ar putea duce la o nouă explozie a prețurilor, cu o inflație estimată între 13% și 15%. În acest scenariu, peste un milion de persoane ar putea intra în risc de sărăcie și excluziune socială, ceea ce ar genera tensiuni sociale și instabilitate politică în anul 2026.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază rămâne, așadar, o măsură-cheie pentru stabilitatea economică și protecția nivelului de trai al românilor.