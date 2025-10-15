Conflict în Coaliție: USR dă Guvernul în judecată

În ședința de marți a Coaliției, atmosfera a devenit tensionată după ce ministrul Cătălin Predoiu le-a reproșat reprezentanților USR faptul că deputatul Emanuel Ungureanu a depus plângere penală împotriva premierului și a PNL pentru neorganizarea alegerilor din București, potrivit unor surse politice citate de stiripesurse.ro.

Predoiu ar fi susținut că nu este „normal” ca un membru al USR să acționeze în justiție împotriva Guvernului în timp ce partidele discută calendarul electoral pentru Capitală. Sursele menționează că reproșuri au fost formulate și în legătură cu demersul lui Vlad Gheorghe, asociat public cu USR, care ar fi depus, la rândul său, o plângere penală pe aceeași temă — fapt ce a iritat suplimentar participanții la negocieri.

Discuțiile privind alegerile pentru Primăria Capitalei s-au încins, participanții relatând că acuzațiile de „judiciarizare” a disputei politice au complicat și mai mult șansele unui compromis. Reprezentanții USR au apărat dreptul oricărui parlamentar sau cetățean de a sesiza organele judiciare atunci când consideră că legea este încălcată, dar au recunoscut că gesturile au amplificat tensiunile.

În pofida încercărilor de a readuce discuția la calendarul electoral, ședința s-a transformat rapid într-un schimb de replici dure. Potrivit mai multor participanți, momentul de ruptură s-a produs când, la discutarea punctului privind Primăria Capitalei, reprezentanții PSD s-au ridicat și au părăsit sala.

Surse politice descriu și un episod tensionat între Tánczos Barna și deputatul Varujan Pambuccian, după ce acesta din urmă a remarcat că „nu putem decide fără PSD și ne aflăm într-un blocaj”. Replica lui Tánczos — „ori fără PSD, ori cu PSD de față, tot în blocaj suntem” — a sintetizat percepția generală asupra impasului din Coaliție.

În ultimele săptămâni, rundele de negocieri s-au încheiat fără un acord privind data alegerilor sau posibila susținere comună a unui candidat pentru București. Unele partide ar dori o decizie rapidă, în timp ce altele insistă pe amânare până la clarificarea unor chestiuni administrative colaterale.

UDMR a transmis că este dispusă să discute un termen în 2025 pentru organizarea alegerilor din Capitală, însă fără angajamente până când celelalte formațiuni ajung la un minim consens. În lipsa unei decizii, procedurile tehnice rămân suspendate, iar disputa riscă să se mute tot mai mult în plan juridic, odată cu plângerile penale care au aprins spiritele în interiorul Coaliției.