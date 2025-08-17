S-au bătut și amenințat într-un magazin din Padeș! Au fost reținuți

La data de 15 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați prin apel 112 cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 26 de ani, din Hunedoara și un altul de 24 de ani, din Padeș, în timp ce se aflau în incinta unui magazin din Padeș, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi amenințat și agresat reciproc, aplicându-și lovituri cu pumnii și picioarele.

Ambilor bărbați le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, aceștia refuzând emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-le înmânat formularul pentru a se adresa instanței de judecată.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și lovirea sau alte violențe.

În continuarea cercetărilor, față de ambii bărbați, de 24 și 26 de ani a fost luată masura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.