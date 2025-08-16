VIDEO 12 echipaje intervin pentru a stinge incendiul de vegetație din Târgu Jiu. Mai multe mașini au fost distruse

12 echipaje de la ISU Gorj intervin pentru a stinge incendiul de vegetație care se manifestă în zona Narcise, din Târgu Jiu.

„Este un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 de hectare cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere.

Intervenim pentru limitarea efectelor cu 9 autospeciale de lucru cu apă și spumă! A fost mărită capacitatea operațională a unității pentru gestionarea eficientă a situației de urgență.

Colegii noștri fac tot ceea ce este omenește posibil pentru limitarea efectelor și pentru lichidarea incendiului, însă intervenție este una foarte dificilă din cauza vântului care amplifică flăcările și a temperaturilor foarte ridicate din această perioadă.

Din fericire, până în acest moment nu sunt înregistrate victime!”, au anunțat reprezentanții ISU Gorj.

Potrivit acestora, a ars o construcție aparținând unei ferme și mai multe autovehicule garate în apropiere.