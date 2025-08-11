Incendiu de vegetație în orașul Tismana. Intervin pompierii și zeci de voluntari

Un incendiu de vegetație se manifestă în pădurea de lângă satul Sohodol, din localitatea Tismana. La stingerea incendiului participă pompieri și zeci de voluntari.

„Este un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3-4 hectare, în apropierea locuințelor.

La fața locului intervin 2 echipaje din cadrul instituției noastre si Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul UAT Tismana.

Interventia este in dinamica, iar vântul îngreunează intervenția colegilor noștri“, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

Primarul localității Tismana, Petre Remetea, a făcut și el un apel către cetățeni să participe la stingerea incendiului.