Incendiu la un apartament din Târgu Jiu

Un incendiu a izbucnit, noaptea trecută, într-un apartament din Târgu Jiu. La fața locului au intervenit pompierii.

„Aseară, în jurul orei 22:30, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Tg-Jiul.

Apelul a fost inițiat de către un trecător care a văzut fumul degajat pe geam.

La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu, echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta într-una dintre încăperile apartamentului, cu posibilitate de propagare.

Colegii noștri au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar cauza probabilă de producere a incendiului o reprezintă o candelă aprinsă și lăsată nesupravegheată”, a transmis ISU Gorj.