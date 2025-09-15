Aparegio, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în Baia de Fier

Aparegio Gorj S.A. – CED Novaci, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 15.09.2025, în intervalul orar 9.00 – 12.00, în localitatea Baia de Fier – sat Baia de Fier, zona cuprinsă în perimetrul străzilor Valea Viilor, Grui și Sodol, în vederea executării unor lucrări de înlocuire vană sectorizare și montare aerisitor pe rețeaua de distribuție.

Atenționăm utilizatorii de apa potabilă că, ocazional, se pot produce modificări ale calității apei din punct de vedere al turbidității.

La apariția acestor fenomene se va evita consumul de apă pana la limpezire!