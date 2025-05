Incendiu la un magazin din Târgu Jiu

In jurul orei 11:30 am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un incendiu izbucnit la magazia unui operator economic situat pe strada Tismana din municipiul Tg-Jiu.

La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu, echipajele de intervenție constatând ca incendiul se manifesta generalizat cu posibilitate de propagare la construcțiile din imediata apropiere.

Colegii nostri au intervenit rapid pentru localizarea si lichidarea incendiului in limitele gasite. A fost afectata magazia pe o suprafata de aproximativ 60-70 de mp si bunuri depozitate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

