Victorie clară obținută de echipa de fotbal CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a înregistrat o nouă victorie în campionatul județean, după ce a trecut de Parângul Bumbești Jiu, scor 6-0, la pauză 3-0. Partida a contat pentru etapa a 28-a din Liga a 4-a Gorj, campionat dominat autoritar de CSM Târgu Jiu.

În prezența a aproximativ 1000 de spectatori veniți să susțină echipa orașului, CSM Târgu Jiu a început partida cu următorul ”11”: Alexandru Oprița – Eduard Trăistaru, Flavius Dumbrăvean, Robert Stancu, Sebastian Popescu – Marian Habet, Bogdan Brășfăleanu, Albert Filip, Denis Bucur, Adelin Pîrcălabu(cpt.) – Bebeto Lupuleț.

După ce au stat etapa trecută, din cauza retragerii echipei din Costești, băieții lui Mario Găman și-au anunțat intențiile ofensive încă din startul partidei. Oaspeții s-au baricadat în apărare încă de la debutul meciului, dar nu au rezistat decât în primele în 20 de minute, după care apărarea lor a cedat pentru prima dată în meci.

Golurile au fost marcate de: Bebeto Lupuleț(min.20, 45), Denis Bucur(min.30, 71), Nicholas Geană(min.67) și Marian Habet(min. 87).

CSM Târgu Jiu a ajuns la 28 de victorii în Liga a 4-a.

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu: ”S-a văzut un pic faptul că am avut 10 zile mai relaxante. Băieții au intrat un pic cam superficiali în joc, au ratat ocazii imense, foarte multe situații de a marca, dar este important că am reușit să câștigăm, am reușit să marcăm, am reușit din nou situații și acțiuni frumoase. Sunt normal și nemulțumiri, suntem niște antrenori care își doresc foarte mult de la fiecare meci, pentru că trebuie să ne pregătim pentru ce va urma și atunci cerințele sunt mari. Ei știu prea bine ceea ce vrem de la ei și, din păcate, astăzi nu au făcut tot ceea ce a trebuit, dar trebuie să treacă peste altfel de momente, să creadă în ei mult mai mult și să nu considere că misiunea noastră este încheiată, pentru că nu am realizat nimic. Deocamdată, suntem echipa de pe primul loc, dar vrem mult mai mult, pentru că știm că avem jucători cu foarte mult potențial, știm că avem jucători care pot foarte mult și asta ne face pe noi să credem că trebuie să fim mult mai puternici.”