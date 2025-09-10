spot_img
23.5 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 10, 2025
    Eveniment

    Învinețită de soț. Si-a descărcat furia pe ea!

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    O femeie din Padeș a căzut victimă soțului. Acesta i-a învinețit un ochi după ce a lovit-o cu pumnul.

    La data de 9 septembrie 2025, în jurul orei 21.40, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați telefonic de o femeie, de 40 de ani, din comuna Padeș, sat Cloșani, cu privire la faptul că în seara aceleiași zile, pe fondul unor neînțelegeri în familie, ar fi fost lovită cu pumnul în zona ochiului stâng de către soțul său, de 44 de ani și totodată ar fi amenințat-o cu acte de violență.

    Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultând că există risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu față de soțul său.

    În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie și amenințare.

    Lovită cu picioarele în stradă
    Urmărită și amenințată de fostul iubit
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
