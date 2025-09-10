Învinețită de soț. Si-a descărcat furia pe ea!

O femeie din Padeș a căzut victimă soțului. Acesta i-a învinețit un ochi după ce a lovit-o cu pumnul.

La data de 9 septembrie 2025, în jurul orei 21.40, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați telefonic de o femeie, de 40 de ani, din comuna Padeș, sat Cloșani, cu privire la faptul că în seara aceleiași zile, pe fondul unor neînțelegeri în familie, ar fi fost lovită cu pumnul în zona ochiului stâng de către soțul său, de 44 de ani și totodată ar fi amenințat-o cu acte de violență.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultând că există risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu față de soțul său.

În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie și amenințare.