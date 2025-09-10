spot_img
23.5 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 10, 2025
Altele
    AcasăEvenimentLovită cu picioarele în stradă
    Eveniment

    Lovită cu picioarele în stradă

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    49
    Agresor liber în municipiul Motru

    Agresiune îm stradă, în Târgu Cărbunești. O femeie a cerut ajutor după ce a fost bătută de fostul concubin.

    „La data de 9 septembrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizaţi prin apel 112 de un bărbat, de 31 de ani, din localitate, despre faptul că soacra sa ar fi fost agresată de fostul concubin.

    Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că, în jurul orei 19.00, un bărbat, de 35 de ani, din Târgu Cărbunești, în timp ce se afla pe strada Trandafirilor din localitate, ar fi tras-o de păr și trântit-o la sol pe fosta concubină, în vârstă de 43 de ani, iar apoi ar fi lovit-o cu picioarele în zona corpului, provocându-i vătămări.

    Femeia a refuzat acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

    Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Sărbătoare la Muzeul Crucilor din Gorj, unic în România
    Articolul următor
    Învinețită de soț. Si-a descărcat furia pe ea!
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!