Lovită cu picioarele în stradă

Agresiune îm stradă, în Târgu Cărbunești. O femeie a cerut ajutor după ce a fost bătută de fostul concubin.

„La data de 9 septembrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizaţi prin apel 112 de un bărbat, de 31 de ani, din localitate, despre faptul că soacra sa ar fi fost agresată de fostul concubin.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că, în jurul orei 19.00, un bărbat, de 35 de ani, din Târgu Cărbunești, în timp ce se afla pe strada Trandafirilor din localitate, ar fi tras-o de păr și trântit-o la sol pe fosta concubină, în vârstă de 43 de ani, iar apoi ar fi lovit-o cu picioarele în zona corpului, provocându-i vătămări.

Femeia a refuzat acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie”, a transmis IPJ Gorj.