Urmărită și amenințată de fostul iubit

Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 31 de ani, din Mătăsari, cu privire la faptul că fostul prieten o urmărește și îi adresează injurii.

„La fața locului s-a deplasat o patrulă din cadrul Poliției Municipiului Motru, stabilind că în dimineața zilei de 9 septembrie, în timp ce se afla în fața blocului, pe fondul unor discuții contradictorii, femeia ar fi fost împinsă de mai multe ori și amenințată cu acte de violență de către fostul său iubit, în vârstă de 36 de ani, din Târgu Jiu.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultând că există risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbat.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare”, a transmis IPJ Gorj.