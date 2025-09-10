spot_img
23.5 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 10, 2025
Altele
    AcasăCulturaSărbătoare la Muzeul Crucilor din Gorj, unic în România
    Cultura

    Sărbătoare la Muzeul Crucilor din Gorj, unic în România

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    26

    Sărbătoarea, cunoscută în tradiția populară și ca Ziua Crucii, va fi marcată duminică, 14 septembrie, la Muzeul Crucilor din satul Măceșu, orașul Târgu Cărbunești. Muzeul este unic în țară, aici fiind cruci de pomenire în memoria marilor personalități ale României și județuli Gorj.

    „Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj împreună cu Primăria și Consiliul Local al orașului Târgu Cărbunești marchează duminică, 14 septembrie 2025, începând cu ora 11:00 o mare sărbătoare creștin-ortodoxă: Înălțarea Sfintei Cruci.

    Sărbătoarea, cunoscută în tradiția populară și ca Ziua Crucii, este prilej de rugăciune și aducere-aminte pentru toți cei trecuți în neființă. Astfel, în curtea muzeului va avea loc o slujbă de pomenire pentru oamenii de cultură ale căror cruci se regăsesc în acest loc unic din România. Comunitatea locală este invitată să participe la această manifestare de suflet, dedicată memoriei și tradiției. În cadrul evenimentului va fi organizat și un parastas, urmat de împărțirea de pachete de pomană pentru pomenirea celor adormiți.

    Muzeul Crucilor de la Măceșu este un spațiu cu totul aparte în peisajul cultural românesc, fiind unicul muzeu de acest fel din țară, dedicat în întregime crucii ca simbol al memoriei, credinței și identității.

    Ideea înființării acestui muzeu aparține etnologului Pompiliu Ciolacu, care a avut inițiativa de a aduna, conserva și expune crucile vechi din lemn, aflate în pericol de distrugere. Datorită demersului său, început în anul 2009, astăzi muzeul adăpostește o valoroasă colecție de cruci de pomenire, cruci de căpătâi, cruci pentru iertarea păcatelor, dar și alte tipologii, fiecare cu o poveste aparte. În 2012, muzeul a fost extins prin adăugarea unei secții interioare, contribuind astfel la valorificarea patrimoniului cultural tradițional și atrăgând un număr tot mai mare de vizitatori, atât din țară, cât și din străinătate.

    Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită anual pe 14 septembrie, este o zi cu profunde semnificații religioase și simbolice, marcând, în calendarul popular, sfârșitul verii și începutul toamnei“, au transmis reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj

    Articolul precedent
    Deputat: „Susținem reforma, dar o reformă echitabilă, nu contabilă”
    Articolul următor
    Lovită cu picioarele în stradă
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!