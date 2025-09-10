Sărbătoare la Muzeul Crucilor din Gorj, unic în România

Sărbătoarea, cunoscută în tradiția populară și ca Ziua Crucii, va fi marcată duminică, 14 septembrie, la Muzeul Crucilor din satul Măceșu, orașul Târgu Cărbunești. Muzeul este unic în țară, aici fiind cruci de pomenire în memoria marilor personalități ale României și județuli Gorj.

„Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj împreună cu Primăria și Consiliul Local al orașului Târgu Cărbunești marchează duminică, 14 septembrie 2025, începând cu ora 11:00 o mare sărbătoare creștin-ortodoxă: Înălțarea Sfintei Cruci.

Sărbătoarea, cunoscută în tradiția populară și ca Ziua Crucii, este prilej de rugăciune și aducere-aminte pentru toți cei trecuți în neființă. Astfel, în curtea muzeului va avea loc o slujbă de pomenire pentru oamenii de cultură ale căror cruci se regăsesc în acest loc unic din România. Comunitatea locală este invitată să participe la această manifestare de suflet, dedicată memoriei și tradiției. În cadrul evenimentului va fi organizat și un parastas, urmat de împărțirea de pachete de pomană pentru pomenirea celor adormiți.

Muzeul Crucilor de la Măceșu este un spațiu cu totul aparte în peisajul cultural românesc, fiind unicul muzeu de acest fel din țară, dedicat în întregime crucii ca simbol al memoriei, credinței și identității.

Ideea înființării acestui muzeu aparține etnologului Pompiliu Ciolacu, care a avut inițiativa de a aduna, conserva și expune crucile vechi din lemn, aflate în pericol de distrugere. Datorită demersului său, început în anul 2009, astăzi muzeul adăpostește o valoroasă colecție de cruci de pomenire, cruci de căpătâi, cruci pentru iertarea păcatelor, dar și alte tipologii, fiecare cu o poveste aparte. În 2012, muzeul a fost extins prin adăugarea unei secții interioare, contribuind astfel la valorificarea patrimoniului cultural tradițional și atrăgând un număr tot mai mare de vizitatori, atât din țară, cât și din străinătate.

Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită anual pe 14 septembrie, este o zi cu profunde semnificații religioase și simbolice, marcând, în calendarul popular, sfârșitul verii și începutul toamnei“, au transmis reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj