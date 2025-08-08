O familie întreagă din Bărbătești a fost bătută de un tânăr de 19 ani care a intrat pe geamul locuinței

Polițiștii Secției 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi prin apel 112 de un bărbat, de 25 de ani, din satul Bărbătești, cu privire la faptul că un tânăr, de 19 ani, din Sărdănești, ar fi pătruns în locuința sa și i-a agresat fizic pe apelant, pe părinții acestuia și pe concubina sa în vârstă de 19 ani, din Baia de Fier.

„La fața locului s-au deplasat echipa operativă din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești și lucrătorii Secției 6 Poliţie Rurală Târgu-Cărbuneşti, care au stabilit faptul că la data de 7 august 2025, în jurul orei 04:30, tânărul de 19 ani ar fi pătruns fără drept, pe o fereastră care nu era prevăzută cu geam, în locuința apelantului în care se aflau părinții acestuia în vârstă de 53 și 58 de ani și concubina sa, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul corpului și al capului, pe fondul geloziei și consumului de alcool, provocându-le leziuni și distrugând ușa de acces a imobilului.

În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că bărbatul de 19 ani s-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de adresa de reședință a fostei sale concubine (tânăra de 19 ani), situată în comuna Bărbătești, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Târgu Cărbunești la data de 06.08.2025, măsuri dispuse pentru o perioadă de 6 luni.

De asemenea, polițiștii au stabilit că bărbatul de 19 ani s-a deplasat la fața locului conducând un autoturism, având permisul suspendat și aflându-se sub influența alcoolului cu o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Persoanelor vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, ocazie cu care aceștia au refuzat parcurgerea formularelor de evaluare a riscului, fiindu-le înmânată câte o cerere pentru a se adresa instanței.

În urma verificărilor în evidențele Poliției Orașului Târgu-Cărbunești a reieșit faptul că între bărbatul de 19 ani și fosta sa concubină de aceeași vârstă au existat mai multe sesizări și neînțelegeri, în trecut fiind emise alte 3 ordine de protecție provizorii.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea ordinului de protecție, violenţă în familie, lovirea sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

La aceeași data, polițiștii Secției 6 au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul de 19 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea ordinului de protecție, violenţă în familie, lovirea sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, față de acesta fiind luată măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj“, au transmis polițiștii.