    Vizitează Cula Cartianu – cea mai mare locuință fortificată din Gorj, un simbol al patrimoniului național românesc

    Vizitează Cula Cartianu

    Ascunsă în peisajul idilic al județului Gorj, Cula Cartianu se remarcă drept una dintre cele mai valoroase comori arhitecturale ale Patrimoniului Cultural Național. Construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea de boierul Ceaușu Cartianu, cula din satul Cartiu, comuna Turcinești, este astăzi un loc care fascinează vizitatorii prin poveste, istorie și arhitectură unică.

    Inițial destinată apărării și supravegherii, Cula Cartianu a fost transformată, de-a lungul timpului, într-o casă boierească impunătoare, cu detalii elegante și o atmosferă nobilă. Gurile de tragere au fost închise, iar ferestrele au fost lărgite pentru a lăsa lumina să pătrundă într-o locuință în care istoria încă trăiește.

    Restaurată după căderea comunismului, cula este astăzi casă-muzeu, parte din Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, adăpostind o impresionantă colecție de costume populare gorjenești, cămăși cu altiță în culori tradiționale, tablouri, covoare și fotografii de epocă.

    La intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de un album cu altițe autentice din Gorj, donat muzeului în 1993 de Elisabeta Buzerea, un om al locului care a dorit să păstreze vie frumusețea tradițiilor.

    Arhitectură și unicitate

    Cu pridvoare în stil albanez, scări de lemn și cerdacuri care oferă un aer pitoresc construcției, Cula Cartianu se află aproape de valea pârâului Cărtior și nu departe de Valea Jiului. Stilul său arhitectural unic o diferențiază de orice altă clădire din regiune, combinând elemente de fortificație cu rafinamentul unei reședințe boierești.

    Istorie cu personaje marcante

    Familia Cartianu a fost implicată activ în evenimentele istorice ale vremii, fiind alături de Tudor Vladimirescu și pandurii săi în Revoluția de la 1821. De-a lungul timpului, pragul culei a fost trecut de figuri importante: Regele Carol al II-lea, Gheorghe Tătărăscu, Barbu Ștefănescu-Delavrancea și chiar Maria Lătărețu, „privighetoarea Gorjului”.

    Ce mai poți vizita în zonă

    Dacă ajungi la Cula Cartianu, nu rata alte obiective turistice din apropiere, adevărate comori ale patrimoniului gorjenesc:

    Biserica „Sf. Apostoli” din satul Cartiu – ctitorită în 1817, păstrează fresce originale și portrete ale familiei Cartianu.

    Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Horezu, datând din 1814, cu formă de navă și clopotniță tradițională.

    Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara, un loc unic care reunește case tradiționale gorjenești și obiecte de patrimoniu rural autentic.

