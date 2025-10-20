spot_img
    Eveniment

    Peste 500 de produse confiscate de jandarmii gorjeni. Vezi aici ce au descoperit oamenii legii!

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Trei persoane au fost depistate de jandarmii gorjeni în timp ce ofereau spre vânzare produse contrafăcute. Este vorba despre parfumuri, produse cosmetice și articole de îmbrăcăminte care purtau însemnele unor mărci înregistrate. Jandarmii gorjeni au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, conform prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice iar actele au fost înaintate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.
    „Peste 500 de produse oferite spre comercializare fără documente de proveniență sau autenticitate care prezentau suspiciuni că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală, au fost ridicate în vederea confiscării. Recomandăm cetățenilor să evite cumpărarea produselor care sunt susceptibile a fi contrafăcute iar dacă observă persoane care oferă spre vânzare astfel de produse, să anunțe forțele de ordine pentru a aplica măsurile legale”, au transmis jandarmii gorjeni.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
