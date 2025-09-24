spot_img
28.1 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 24, 2025
Altele
    AcasăEvenimentReținut după ce s-a apropiat de tatăl său
    Eveniment

    Reținut după ce s-a apropiat de tatăl său

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    136

    Polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Motru s-au sesizat cu privire la o alertă de apropiere, privind pe un bărbat de 39 de ani, domiciliat în comuna Glogova, împotriva căruia era emis un ordin de protecție provizoriu, pentru protejarea tatălui său, un bărbat de 76 de ani, din aceeași localitate.

    La locul sesizării au fost direcționați polițiști, acesta fiind localizat și identificat, în proximitatea locuinței victimei, din comuna Glogova.

    În cauză s-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea ordinului de protecție provizoriu.

    „Din primele verificări s-a stabilit că dispozitivul electronic de supraveghere, pe care bărbatul de 39 de ani îl avea montat, nu a suferit distrugeri sau degradări.

    În continuarea cercetărilor efectuate, față de bărbatul care a încălcat prevederile ordinului de protecție provizoriu a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Gorj”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Incredibil! Cum a fost păcălit un gorjean! A rămas fără 48.000 de lei!
    Articolul următor
    Paula Seling, la Târgu Jiu
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!