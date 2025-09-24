Reținut după ce s-a apropiat de tatăl său

Polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Motru s-au sesizat cu privire la o alertă de apropiere, privind pe un bărbat de 39 de ani, domiciliat în comuna Glogova, împotriva căruia era emis un ordin de protecție provizoriu, pentru protejarea tatălui său, un bărbat de 76 de ani, din aceeași localitate.

La locul sesizării au fost direcționați polițiști, acesta fiind localizat și identificat, în proximitatea locuinței victimei, din comuna Glogova.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea ordinului de protecție provizoriu.

„Din primele verificări s-a stabilit că dispozitivul electronic de supraveghere, pe care bărbatul de 39 de ani îl avea montat, nu a suferit distrugeri sau degradări.

În continuarea cercetărilor efectuate, față de bărbatul care a încălcat prevederile ordinului de protecție provizoriu a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Gorj”, a transmis IPJ Gorj.