Incredibil! Cum a fost păcălit un gorjean! A rămas fără 48.000 de lei!

Un timișoarean a fost reținut după ce a înșelat un târgujian. Păgubitul i-a virat bani în cont, in6valoare de 48.000 lei.

„La data de 23 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un tânăr de 20 de ani, din județul Timiș, bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în perioada 7-10 septembrie a.c., cel în cauză, ar fi contactat telefonic un bărbat de 36 de ani din Târgu Jiu și folosindu-se de diferite pretexte, i-ar fi câștigat încrederea acestuia, împrejurări în care l-a convins să-i transfere, în mai multe tranșe, în două conturi bancare, suma de 48.000 de lei.

Astăzi, reținutul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale”,a transmis IPJ Gorj.