Reținută pentru delapidare- și-ar fi însușit contravaloarea a 23 de titluri de stat

O femeie din Gorj a fost reținut după ce și-ar fi însușit contravaloarea a 23 de titluri de stat.

„La data de 11 septembrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, o femeie, de 57 de ani, din Târgu Jiu, bănuită de săvârșirea infracțiunilor de delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înșelăciune, fals informatic și fals intelectual.

Din probatoriul administrat în cauză, a reieșit că femeia, în perioada octombrie 2023-martie 2025, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-ar fi însușit contravaloarea a 23 de titluri de stat, în cuantum de aproximativ 1.140.000 de lei, prin anularea acestora din aplicația informatică și întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conțineau sumele încasate. În cursul zilei de 12 septembrie 2025, femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri corespunzătoare”, a transmis IPJ Gorj.

