spot_img
13.8 C
Târgu Jiu
sâmbătă, octombrie 18, 2025
Altele
    AcasăSportLuptătorii Vlad Bejenaru și Rareș Ninu vor reprezenta CSM Târgu Jiu la...
    Sport

    Luptătorii Vlad Bejenaru și Rareș Ninu vor reprezenta CSM Târgu Jiu la Cupa României U17

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    10

    Final de săptămână important pentru secția de lupte a CSM Târgu Jiu, care trimite doi sportivi la una dintre cele mai importante competiţii juvenile pe plan intern, Cupa României U17, organizată sub egida Federației Române de Lupte. Competiţia se va desfăşura până pe 19 octombrie, la Târgu Mureș. CSM Târgu Jiu va merge la Cupa României U17 cu Vlad Bejenaru, la categoria 71 de kilograme, și cu Rareș Ninu, la categoria 80 de kilograme.”Este ultima competiție majoră din acest an si sperăm la evoluții bune ale sportivilor care reprezintă clubul nostru la această competiție”, a declarat coordonatorul secției de lupte a CSM Târgu Jiu, antrenorul Mădălin Gorjanu, înainte de plecarea spre Târgu Mureș.
    La finalul acestei săptămâni, tinerii luptători din întreaga țară se vor întâlni la Târgu Mureș pentru a concura în cadrul Cupei României și al Campionatului Național pe echipe U17, la lupte greco-romane, lupte feminine și lupte libere. Până duminică sute de luptători se vor confrunta pentru titlurile de campioni ai României. Printre cei înscriși la turneu se află și doi ambițioși luptători gorjeni, care au fost aproape de medalii la ultimele competiții naționale. Vlad Bejenaru și Rareș Ninu au mai reprezentat CSM Târgu Jiu la competițiile naționale de juniori și au fost foarte aproape de medaliile de bronz. Vlad va intra pe saltea la categoria 71 de kilograme, iar Rareș va concura la categoria 80 de kilograme. Antrenorul Mădălin Gorjanu spune că cei doi sportivi au potențial să cucerească medalii la acest turneu, dat fiind faptul că au fost aproape de podium la recentele competiții, dar și din perspectiva pregătirii din ultima vreme. Cei doi sportivi legitimați la CSM Târgu Jiu s-au antrenat intens pentru turneul din Transilvania.
    Mădălin Gorjanu, antrenor-coordonator secția de lupte a CSM Târgu Jiu: ”Vlad Bejenaru și Rareș Ninu nu sunt străini de concursuri. Ambii au pierdut finale pentru bronz anul acesta și anul trecut, deci se poate. Este ultima competiție majoră din acest an si sperăm la evoluții bune ale sportivilor care reprezintă clubul nostru la această competiție”.
    Din păcate, marele absent la această competiție este Amelian Istrătescu. Cu doar două zile înainte de plecarea spre Târgu Mureș, talentatul sportiv gorjean a suferit o accidentare și ratează competiția din Transilvania. Mădălin Gorjanu consideră că Amelian era unul dintre favoriții la un loc pe podium la categoria sa de greutate.
    Mădălin Gorjanu, antrenor-coordonator secția de lupte a CSM Târgu Jiu: ”Marele absent este Amelian Istrătescu, care s-a accidentat la un genunchi cu numai două zile înainte de plecarea spre Mureș. Este mare păcat, pentru că el era printre favoriții la podium, dar astfel de situații se întâmplă, fac parte din viața de sportiv. Sănătatea sportivilor este cel mai important lucru, iar în acest sens sportivul nostru a rămas acasă și este în acest moment sub investigații medicale.”

    Articolul precedent
    CSM Târgu Jiu, confruntare cu liderul Ligii Naționale. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18.00: FC Argeș Pitești – CSM Târgu Jiu
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!