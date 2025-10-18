Luptătorii Vlad Bejenaru și Rareș Ninu vor reprezenta CSM Târgu Jiu la Cupa României U17

Final de săptămână important pentru secția de lupte a CSM Târgu Jiu, care trimite doi sportivi la una dintre cele mai importante competiţii juvenile pe plan intern, Cupa României U17, organizată sub egida Federației Române de Lupte. Competiţia se va desfăşura până pe 19 octombrie, la Târgu Mureș. CSM Târgu Jiu va merge la Cupa României U17 cu Vlad Bejenaru, la categoria 71 de kilograme, și cu Rareș Ninu, la categoria 80 de kilograme.”Este ultima competiție majoră din acest an si sperăm la evoluții bune ale sportivilor care reprezintă clubul nostru la această competiție”, a declarat coordonatorul secției de lupte a CSM Târgu Jiu, antrenorul Mădălin Gorjanu, înainte de plecarea spre Târgu Mureș.

La finalul acestei săptămâni, tinerii luptători din întreaga țară se vor întâlni la Târgu Mureș pentru a concura în cadrul Cupei României și al Campionatului Național pe echipe U17, la lupte greco-romane, lupte feminine și lupte libere. Până duminică sute de luptători se vor confrunta pentru titlurile de campioni ai României. Printre cei înscriși la turneu se află și doi ambițioși luptători gorjeni, care au fost aproape de medalii la ultimele competiții naționale. Vlad Bejenaru și Rareș Ninu au mai reprezentat CSM Târgu Jiu la competițiile naționale de juniori și au fost foarte aproape de medaliile de bronz. Vlad va intra pe saltea la categoria 71 de kilograme, iar Rareș va concura la categoria 80 de kilograme. Antrenorul Mădălin Gorjanu spune că cei doi sportivi au potențial să cucerească medalii la acest turneu, dat fiind faptul că au fost aproape de podium la recentele competiții, dar și din perspectiva pregătirii din ultima vreme. Cei doi sportivi legitimați la CSM Târgu Jiu s-au antrenat intens pentru turneul din Transilvania.

Mădălin Gorjanu, antrenor-coordonator secția de lupte a CSM Târgu Jiu: ”Vlad Bejenaru și Rareș Ninu nu sunt străini de concursuri. Ambii au pierdut finale pentru bronz anul acesta și anul trecut, deci se poate. Este ultima competiție majoră din acest an si sperăm la evoluții bune ale sportivilor care reprezintă clubul nostru la această competiție”.

Din păcate, marele absent la această competiție este Amelian Istrătescu. Cu doar două zile înainte de plecarea spre Târgu Mureș, talentatul sportiv gorjean a suferit o accidentare și ratează competiția din Transilvania. Mădălin Gorjanu consideră că Amelian era unul dintre favoriții la un loc pe podium la categoria sa de greutate.

Mădălin Gorjanu, antrenor-coordonator secția de lupte a CSM Târgu Jiu: ”Marele absent este Amelian Istrătescu, care s-a accidentat la un genunchi cu numai două zile înainte de plecarea spre Mureș. Este mare păcat, pentru că el era printre favoriții la podium, dar astfel de situații se întâmplă, fac parte din viața de sportiv. Sănătatea sportivilor este cel mai important lucru, iar în acest sens sportivul nostru a rămas acasă și este în acest moment sub investigații medicale.”

