    Eveniment

    Șofer reținut de polițiști. Băut și fără permis!

    Polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 45 de ani, din localitate, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

    Reamintim că, la data de 1 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au depistat în trafic un localnic de 45 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Trandafirilor, din oraș, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

    De asemenea, cu ocazia verificării în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto.

    Bărbatul a fost condus la spital, unde a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”, a transmis IPJ Gorj.

