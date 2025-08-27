spot_img
    Eveniment

    Delapidare de peste 300 000 de lei. A transferat banii societății cu capital de stat în conturile unor apropiați

    Un bărbat din Gorj a fost reținut fiind acuzat de delapidare. Angajat la stat, bărbatul ar fi prejudiciat societatea pentru care lucrează în favoarea unor persoane fizice.

    „La data de 26 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, în baza probatoriului administrat într-un dosar penal, au dispus măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore și introducerii în arestul IPJ Gorj a unui bărbat de 52 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârşirea infracţiunii de delapidare.

    În fapt, s-a reținut că cel în cauză, în calitate de economist, în cadrul unei societăți pe acțiuni cu capital majoritar de stat, sub autoritatea publică tutelară a Ministerului Energiei, organizată conform Legii 31/1990, și-ar fi însușit suma totală de 331.700 lei, pe care ar fi transferat-o, prin 16 transferuri bancare, din contul curent al societății, în contul unor persoane fizice, urmărind obținerea unor avantaje de natură financiară.

    Polițiștii de investigații economice continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea tuturor măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.

