    Cultura

    Deficit major de personal la o instituție din Gorj

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    O instituție culturală importantă din județul Gorj se confruntă în prezent cu un deficit semnificativ de personal, situație care afectează funcționarea curentă a activităților sale. Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, una dintre instituțiile de referință din regiune, operează în prezent cu un efectiv extrem de redus, format doar din trei angajați, inclusiv directorul instituției. Această situație determină dificultăți majore în asigurarea serviciilor și activităților specifice muzeului, fiind nevoie, pentru acoperirea necesarului, de colaborarea cu personal extern sau terți.
    Motivul principal pentru care nu s-au realizat angajări suplimentare îl reprezintă constrângerile bugetare. Resursele financiare disponibile pentru instituție sunt limitate, ceea ce a împiedicat suplimentarea personalului necesar pentru buna funcționare a muzeului. Conform organigramei instituției, există un total de 10 posturi, ceea ce indică faptul că în prezent doar o parte foarte redusă a efectivului prevăzut este ocupată.
    Perspectiva pe termen scurt și mediu privind completarea posturilor rămâne incertă. În contextul actual de austeritate bugetară, generată de măsurile de reducere a cheltuielilor în sectorul public, precum și de reducerile de personal anunțate la nivel guvernamental, nu se poate estima cu certitudine dacă instituția va reuși să încadreze specialiști suplimentari în perioada următoare.

    132 de gorjeni s-au întors acasă după ani petrecuți la muncă în străinătate. Cei mai mulți au lucrat în Germania
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
